Le vice-Premier ministre Le Van Thanh prend la parole lors du séminaire Vietnam - Hongrie sur l'économie, le commerce et l'investissement. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Un séminaire Vietnam - Hongrie sur l'économie, le commerce et l'investissement a eu lieu le 27 juin dans le cadre de la visite officielle du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, en Hongrie.

Co-organisé par le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement, l'ambassade du Vietnam en Hongrie, l'Agence hongroise de promotion des exportations (HEPA), l'Association des entreprises d'Europe centrale et orientale au Vietnam (CEEC) et la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), l’événement a réuni une centaine d’entreprises vietnamiennes et hongroises.

Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, était également présent.

Lors du séminaire, le vice-Premier ministre vietnamien Le Van Thanh a passé en revue le développement économique du Vietnam au cours des 35 dernières années, et a présenté les résultats socio-économiques du pays au premier semestre 2022.

Indiquant que ce séminaire était la meilleure occasion pour ouvrir une nouvelle ère pour la coopération entre les entreprises des deux pays, le vice-Premier ministre a souligné l’engagement du Vietnam à créer le meilleur environnement d’affaires.

Pour sa part, Peter Andras Sztaray, Secrétaire d'État auprès du ministère hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, a souligné que le milieu des affaires de son pays souhaitait promouvoir la coopération avec le Vietnam dans le commerce.

Lors du séminaire, les participants ont discuté des questions d’intérêt commun. Les dirigeants des deux pays se sont engagés à créer les conditions favorables aux investisseurs hongrois au Vietnam.-VNA