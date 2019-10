Le séminaire sur les perspectives économiques du Laos et ses impacts sur les entreprises vietnamiennes. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - L’ambassade du Vietnam et l'Association des entreprises vietnamiennes pour la coopération et l'investissement au Laos ont organisé vendredi 11 octobre à Vientiane un séminaire afin d’examiner la situation et les perspectives de l’économie du Laos, et leurs impacts sur les entreprises vietnamiennes dans ce pays.

Lors du colloque, les orateurs ont partagé des informations sur la situation socioéconomique du Laos, les politiques préférentielles, les avantages et les secteurs appelant à des investissements étrangers.

Ils ont également donné leurs premières prévisions sur les perspectives économiques du Laos et leurs impacts sur les entreprises implantées dans ce pays, dont celles du Vietnam.

Ils ont notamment répondu aux questions concernant les politiques, l'aménagement du territoire, les documents légaux et les procédures d'exportation et d'importation au Laos.

Des ministères et secteurs du Laos se sont engagés à faire de leur mieux pour conseiller au gouvernement laotien de fournir tout le soutien possible aux entreprises vietnamiennes opérant dans le pays, contribuant à renforcer l'amitié et la coopération intégrale Laos-Vietnam.

Les entreprises vietnamiennes consacrent chaque année près de 70 millions de dollars aux programmes de bien-être social au Laos, axés sur les soins de santé, l’éducation, les infrastructures et le logement des pauvres dans les régions reculées et montagneuses.