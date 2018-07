Des visiteurs à l'espace de technologies 4.0. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le 23e séminaire sur le panorama des technologies de l’information et de la communication (TIC) au Vietnam (Vietnam ICT Outlook-VIO 2018) ayant pour thème «Renouveau et Créativité à l’ère numérique » a eu lieu le 26 juillet à Ho Chi Minh-Ville.

Plus de 1.500 délégués ont participé au séminaire, organisé par l’Association de l’informatique de Ho Chi Minh-Ville avec le patronage du ministère de l’Information et de la Communication, le Comité populaire municipal et d’autres.

Les discussions ont porté sur l’amélioration de la relation entre les entreprises de TIC, celles d’application des TIC, les compagnies de start-up, les experts de recherche et d’application de TIC des organes publics, des instituts, des écoles et des fonds d’investissement.

Dans son discours d'ouverture, Lam Nguyen Hai Long, président de l'Association de l’informatique de Ho Chi Minh-Ville a estimé que l’informatique en nuage, les grosses données, le réseau social, l'intelligence artificielle…créaient une révolution dans le traitement et l’exploitation d’une grande quantité de données qui sont multipliées chaque jour. « Les données numériques sont la propriété de l'entreprise et aussi le point crucial du processus de renouveau et d'innovation, qui mène les entreprises au succès», a-t-il souligné.

En marge de Vietnam ICT Outlook-VIO 2018 ont été présentés des espaces de technologies 4.0, d’application des logiciels pour commander les équipements et les robots, de présentation des mesures et des services de TIC, de promotion du commerce… -VNA