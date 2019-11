Séminaire scientifique sur la Mer Orientale, le 1er novembre à l’Université d’Etat de la Justice de Russie. Photo : VNA



Moscou (VNA) – Un séminaire scientifique sur la Mer Orientale a eu lieu le 1er novembre à l’Université d’Etat de la Justice de Russie, avec la participation de nombreux spécialistes, enseignants et étudiants en droit de différentes universités russes.

Lors du séminaire, le docteur Grigory Lokshin, spécialiste du Centre d’études sur le Vietnam et l’ASEAN relevant de l’Institut d’études sur l’Extrême-Orient de l’Académie des sciences de Russie, a présenté une synthèse sur les actes illégaux de la Chine en Mer Orientale, dont les récentes activités d’un groupe de bateaux chinois dans la zone du récif de Tu Chinh (Vanguard Bank), située totalement dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental du Vietnam, ainsi que des opérations de militarisation chinoises en Mer Orientale.

Le docteur Grigory Lokshin a affirmé que tous ces actes allaient à l’encontre du droit international, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) et que la Chine ne possédait aucune base juridique internationale pour ses réclamations sur cette zone. Selon lui, les actes chinois empêchent les activités d’exploitation de pétrole légales entre le Vietnam et la Russie et d’autres pays dans la zone.

Le spécialiste russe a souligné que les pays de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) et la Chine devraient adopter rapidement un Code de conduite (COC) juridiquement contraignant, tenant compte des intérêts légitimes de toutes les parties concernées.

Les participants du séminaire ont tous affirmé que les parties concernées devaient respecter les normes du droit international reconnues universellement, dont la CNUDM à laquelle la Chine est partie. -VNA