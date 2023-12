Le séminaire réunit des gestionnaires, des chercheurs en politiques et des entreprises de plusieurs pays membres de l'ASEAN et de certains pays développés comme les États-Unis, le Japon, la République de Corée... Photo : VNA

Quang Ninh (VNA) - Un séminaire régional sur la connectivité des infrastructures des technologies de l'information et de la communication (TIC) a eu lieu le 14 décembre dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).Cet événement était inscrit dans le cadre de la Semaine internationale du numérique du Vietnam 2023, organisée par le ministère de l'Information et de la Communication et le Comité populaire de la province de Quang Ninh du 12 au 15 décembre.Le séminaire a réuni des gestionnaires, des chercheurs en politiques et des entreprises de plusieurs pays membres de l'ASEAN et de certains pays développés comme les États-Unis, le Japon, la République de Corée...Les participants ont partagé leurs expériences et les dernières informations sur la garantie de la sécurité de l'information, la protection des données, des systèmes industriels et des infrastructures essentiels...C'était également une opportunité pour les pays de la région d'établir des relations avec des pays dotés d'infrastructures technologiques développées.Lors du séminaire, le vice-ministre vietnamien de l'Information et de la Communication, Phan Tam, a souligné que les infrastructures des technologies de l'information jouaient un rôle important dans l'ère numérique , en favorisant la croissance économique, l'innovation et l'amélioration de la qualité de vie dans de nombreux domaines différents.Le Vietnam espère que grâce à ce séminaire, les pays de la région ainsi que certains pays technologiquement développés partageront des idées pour promouvoir la coopération future, a-t-il déclaré.-VNA