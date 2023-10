Des représentants du comité d'organisation de la conférence et des leaders exceptionnels de la transformation numérique en 2023. Photo: VNA



Thai Nguyen (VNA) – Une conférence internationale sur les données démographiques et le gouvernement numérique, intitulée « Développer et exploiter la base de données nationale sur la population au service des personnes et des entreprises », a eu lieu le 20 octobre dans la province de Thai Nguyen (Nord).L’événement a été organisé conjointement par le Département de police pour la gestion administrative de l'ordre social (ministère de la Sécurité publique), le Département de contrôle des procédures administratives (Bureau du gouvernement), le Comité populaire provincial de Thai Nguyen, l’Association vietnamienne des médias numériques (Vietnam Digital Media Association), et le groupe IDG.La conférence a réuni plus de 200 représentants de différents ministères, agences, entreprises, localités, ainsi que des experts en technologies de l’information et la cybersécurité…Les participants ont échangé des expériences et discuté de modèles et de réalisations en matière de transformation numérique et de développement de services publics en ligne pour améliorer la satisfaction des citoyens et des entreprises. Ils ont également parlé de l’exploitation de la base de données nationale sur la population pour promouvoir le développement du commerce électronique et de l’économie numérique…A cette occasion, les organisateurs de la conférence ont récompensé 17 leaders exceptionnels de la transformation numérique en 2023.-VNA