Quang Ninh (VNA) – La 2e Semaine internationale du numérique du Vietnam 2023 se tient du 12 au 15 décembre dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord), afin de concrétiser les initiatives du Vietnam sur la promotion de la coopération régionale et le développement des partenariats dans le numérique.La Semaine internationale du numérique du Vietnam 2023 comprend une série de conférences, séminaires et forums internationaux avec la participation de représentants d'agences de gestion, d'associations, d'entreprises des pays de l'ASEAN et des pays de dialogue, avec comme objectif de partager des expériences sur les questions de planification politique, de stratégies de développement, de technologies, de ressources humaines, d’établir des partenariats et des coopérations, ainsi que de proposer des mesures pour faire face aux défis dans l’ASEAN et le monde.

Le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyen Manh Hung, à la cérémonie d'ouverture. Photo: VNA



A la cérémonie d’ouverture de cet événement, le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyen Manh Hung, a déclaré que la Semaine internationale du numérique du Vietnam visait à promouvoir un environnement favorable à la coopération et à l’échange de connaissances professionnelles et à saisir les opportunités d'apprendre les uns des autres.Les participants se concentrent sur la coopération dans le développement de technologies et la vulgarisation des applications d'intelligence artificielle, la 5G, le développement et l’exploitation d’infrastructures numériques pour le gouvernement numérique, l’édification d’un cyberespace sûr et diversifié, etc.Le point d’orgue sera une table ronde sur le développement et l'application de l' intelligence artificielle étroite dans l'économie numérique (Narrow AI Application), qui mettra l'accent sur la mise en place d'applications d'intelligence artificielle, les expériences, les bonnes pratiques, les modèles et mesures révolutionnaires pour les développer. -VNA