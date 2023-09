Séminaire international « Lois sur les frontières territoriales : mérites et pratiques ». Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam, a organisé le 7 septembre à Hanoï un séminaire international intitulé « Lois sur les frontières territoriales : mérites et pratiques », avec la participation d’environ 150 délégués vietnamiens et étrangers.



Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, a affirmé la position cohérente du Vietnam sur le rôle et l'importance du droit international qui est une base importante pour résoudre les questions concernant les frontières territoriales.



Le Vietnam respecte strictement le droit international et continue à perfectionner son système juridique national afin de garantir sa compatibilité avec le droit international, a-t-il souligné.

Des soldats de la Région de la Garde-côte No 1. Photo: VNA

Le vice-ministre Nguyen Minh Vu a en outre apprécié les résultats de la coopération entre Wallonie-Bruxelles et le ministère des Affaires étrangères en général et le Comité national des frontières du Vietnam en particulier.

Pierre Du Ville, chef de la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam, s'est félicité des résultats de la coopération entre Wallonne-Bruxelles et la partie vietnamienne en général et le Comité national des frontières du Vietnam en particulier, notamment en matière de formation de ressources humaines, contribuant au règlement de manière satisfaisante des questions sur les frontières territoriales en vue d’un monde pacifique et stable. -VNA