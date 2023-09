Da Nang (VNA) - Dans le cadre de la 16e réunion des ministres de l'Information de l'ASEAN (AMRI 16), un séminaire de l'ASEAN sur les meilleures pratiques de transformation numérique dans les médias s'est tenu le 21 septembre à Da Nang.L'objectif était de discuter de la situation actuelle, du processus d'élaboration des politiques et des meilleures pratiques en matière de transformation numérique dans les médias.Le séminaire comprenait deux séances principales. L’une était consacré à la politique de gestion et à la promotion de la transformation numérique de la presse et des médias. L’autre portait sur de bonnes pratiques et des modèles réussis de transformation numérique de la presse et des médias, les expériences d’organes de presse vietnamiens (VTVgo, VnExpress, K Television) et d’autres pays de l'ASEAN.

Séminaire de l'ASEAN sur les meilleures pratiques de transformation numérique dans les médias. Photo: VNA

De plus, a été organisé un débat ouvert sur les mesures permettant aux pays de l'ASEAN de promouvoir ensemble l'industrie audiovisuelle à l'ère numérique...Dans son discours prononcé lors du séminaire, le vice-ministre vietnamien de l'Information et de la Communication, Nguyen Thanh Lam, a souligné l'importance pour les pays de l'ASEAN de partager leurs expériences et leur compréhension des stratégies et des bonnes pratiques de promotion de la transformation numérique durable.Zul-Fakhri Maidy, représentant de Brunei, a proposé aux pays de l'ASEAN de renforcer leur coopération dans l'industrie numérique afin de favoriser la transformation numérique des agences médiatiques. Cela pourrait inclure la formation technique, les relations publiques et la formation en production de vidéos, l'organisation de programmes d'échange de contenus médiatiques via Internet, ainsi que le partage d'informations sur les dernières plateformes digitales pour les organes de presse et les médias, entre autres.Luu Dinh Phuc, directeur du Département de presse du ministère de l'Information et de la Communication, a partagé des expériences liées à la transformation numérique des journaux au Vietnam. Il a également suggéré à l'ASEAN de créer un indice commun de maturité digitale de la presse. -VNA