Le pont Gwangan, dans la ville de Busan. Photo: KTO



Hanoï (VNA) - La Semaine d'accueil des touristes de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) 2019 se déroule du 20 novembre au 11 décembre.

Organisé par le ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme et l'Organisation sud-coréenne du tourisme (KTO), l'événement vise à célébrer le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre l'ASEAN et la République de Corée et leur Sommet spécial prévu les 25 et 26 novembre à Busan.

Durant cette période, les touristes des pays membres de l'ASEAN peuvent profiter d'un service d'accueil dans leur langue maternelle, comme vietnamien, thaïlandais ou encore malais, et ce à l'aéroport international d'Incheon. En parallèle, cinq offices de tourisme distribuent des brochures contenant des bons de réduction et un paquet de cadeaux-souvenirs.



Dans les zones fréquentées par les voyageurs, telles que le quartier de Myeongdong à Séoul et la plage de Haeundae à Busan, des membres de la police touristique polyglottes sont déployés et les patrouilles sont renforcées pour rendre les endroits plus sûrs. -VNA