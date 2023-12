Perspective de l'aéroport de Quang Tri. Photo: baoquangtri.vn

Quang Tri (VNA) – Le Comité populaire de la province de Quang Tri (Centre) a signé une décision approuvant les résultats de la sélection de l’investisseur pour le 2e volet du projet de construction de l’aéroport de Quang Tri.Le consortium entre la SARL de l’investissement et du développement des infrastructures de transport T&T (relevant du groupe T&T) et le groupe CIENCO4, a remporté l'offre.Le 2e volet consiste en la construction d’un aéroport de niveau 4C, capable d’accueillir des aéronefs de code E et des vols internationaux irréguliers (en cas de nécessité) et des vols militaires de niveau 2.Une fois en service, cet aéroport pourra accueillir chaque année environ 5 millions de passagers et 25.500 tonnes de fret. Il sera implanté dans le district de Gio Linh, province de Quang Tri.