Deux athlètes Nguyen Thi Thanh Phuc (médaille d'or en 20 kilomètres marche féminin) et Nguyen Thanh Ngung (médaille de bronze en 20 kilomètres marche masculin). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À la date de jeudi soir, 19 mai, lors des 31e Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games-31), la délégation sportive vietnamienne a remporté totalement 275 médailles, dont 152 médailles d’or, 76 d’argent et 74 de bronze et reste ainsi en tête du classement général.

La Thaïlande occupe la 2e place avec 53 médailles d'or, devant les Philippines et l'Indonésie avec 37 d'or chacun.

Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se déroulent à Hanoï et dans 11 autres localités du 12 au 23 mai avec 40 disciplines.

Le Vietnam envoie 965 athlètes, dont 534 hommes et 431 femmes, concourir dans 40 sports, avec comme objectif de remporter 140 médailles d’or, 77 d’argent et 71 de bronze et d’assurer la première place du pays au classement par nations. – VNA