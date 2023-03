Phnom Penh, 13 mars (VNA) - Neuf pays de la région se sont inscrits pour participer à des épreuves de cyclisme de montagne et de route lors des 32e SEA Games qui se tiendront au Cambodge du 5 au 17 mai.

Les cyclistes de l'équipe nationale cambodgienne se réunissent dans un camp d'entraînement dans le district de Banteay Srei de la province de Siem Reap pour développer leur capacité pour les prochains jeux. Photo : khmertimeskh.com

Nou Chamroeun, secrétaire général de la Fédération cambodgienne de cyclisme (CCF), a déclaré que l'inscription en ligne des équipes atteindra bientôt la date limite.Ces neuf pays accueillent le Cambodge, le Laos, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Timor Oriental et le Vietnam.Les cyclistes de l'équipe nationale cambodgienne se réunissent dans un camp d'entraînement dans le district de Banteay Srei de la province de Siem Reap pour développer leur capacité pour les prochains jeux. Outre le camp d'entraînement, la fédération a également exhorté les athlètes à participer à d'autres événements cyclistes internationaux pour acquérir plus d'expérience.Selon Nou Chamroeun, il y aura neuf épreuves cyclistes aux SEA Games 32, dont cinq pour le VTT et quatre pour le vélo de route.Les cinq épreuves de vélo de montagne comprennent le cross-country olympique de vélo de montagne (hommes), le cross-country olympique de vélo de montagne (femmes), le relais de cross-country de vélo de montagne (hommes et femmes), les éliminations de vélo de montagne (hommes) et les éliminations de vélo de montagne (aux femmes).Les quatre épreuves pour le vélo de route sont le critérium route (hommes), le critérium route (femmes), le départ groupé individuel route (hommes) et le départ groupé individuel route (femmes). - VNA