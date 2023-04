Phnom Penh, 19 avril (VNA) - Le Cambodge, hôte des 32e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 32), a décidé le 18 avril de ne pas facturer les services de restauration et d'hébergement pour les délégations sportives à l'événement sportif régional.

Lors de la cérémonie de remise de la torche des SEA Games 32 (Photo : AKP)

La décision a été prise lors d'une réunion tenue le même jour par le Comité national pour les SEA Games 32 et les 12èmes ASEAN Para Games du Cambodge (CAMSOC - CAMAPGOC), qui était présidé par le vice-Premier ministre cambodgien, ministre de la Défense et président du CAMSOC - CAMAPGOC Samdech Tea Banh et ministre du Tourisme et vice-président permanent de CAMSOC - CAMAPGOC Thong Khon.En conséquence, les délégations participantes n'auront pas à payer 50 dollars par personne et par jour en frais de service pour la nourriture et l'hébergement au pays hôte lors des prochains Jeux.S'exprimant à l'issue de la réunion, le secrétaire général de CAMSOC - CAMAPGOC, Vath Chamroeun, a déclaré qu'il s'agissait d'une décision tout à fait exceptionnelle et sans précédent dans l'histoire des SEA Games.Le Cambodge est sur le point d'organiser les SEA Games 32 avec 37 sports et les ASEAN Para Games 12 avec 13 sports, qui devraient avoir lieu respectivement en mai et juin. L'événement devrait attirer plus de 11.000 athlètes en compétition pour des médailles.Sous le slogan "Sports - Vivre en paix", les SEA Games 32 se dérouleront du 5 au 17 mai dans la capitale Phnom Penh et dans quatre autres localités, dont Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot et Kep. - VNA