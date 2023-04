Phnom Penh, 3 avril (VNA) - Le Comité national d'organisation cambodgien des 32e SEA Games et des 12e ASEAN Para Games (CAMSOC-CAMAPGOC) a annoncé que les billets pour les SEA Games sont gratuits pour tous les spectateurs et le gouvernement a également accordé un droit gratuit au diffusion d'informations sportives tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.



Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen, dans un message vocal spécial sur son site officiel Telegram, a affirmé que le pays a dépensé des centaines de millions de dollars américains et de nombreuses années pour organiser le prochain événement sportif régional, par conséquent, il n'autorisera définitivement aucune vente de billets pour les cérémonies d'ouverture et de clôture ainsi que pendant les compétitions.



Il a averti que tout groupe ou tout fonctionnaire qui agirait différemment sera responsable devant le Premier ministre et la loi.



Le Cambodge accueillera les 32èmes SEA Games du 5 au 17 mai et les 12èmes ASEAN Para Games du 3 au 9 juin. Au total, 37 sports sont inscrits pour les 32èmes SEA Games et 13 pour les 12èmes ASEAN Para Games. - VNA

