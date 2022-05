Quang Ninh (VNA) – Les hanballeurs vietnamiens ont entamé vendredi 5 mai dans la ville de Ha Long (Nord) les 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) de la meilleure des manières en écartant des Singapouriens valeureux mais vite dépassés (2-0).

Les hanballeurs vietnamiens ont bien négocié leur entrée en lice dans les SEA Games 31, à Ha Long, le 5 mai. Photo : VNA

Avec cette victoire convaincante, la sélection vietnamienne a réussi son entrée en lice dans l’épreve de handball masculin de plage dans le cadre du plus grand événement sportif régional.

Les Vietnamiens ont d’emblée annoncé la couleur en s’imposant 18-8 face aux Singapouriens en première mi-temps et consolidé leur avance au retour des vestiaires (17-7) sous les ovations d’un public conquis.

Cependant, les hôtes devront se méfier de la bonne forme de leurs prochains adversaires, les Philippins. Les deux équipes se connaissent bien et feront de leur mieux, la première pour défendre l’or au handball et la seconde pour se frayer un chemin vers le sacre.

Dans une autre rencontre dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh, la sélection philippine a largement pris la mesure d’une sélection thaïlandaise qui peinait à contester sa supériorité en deux manches.

L’entraîneure en cheffe de l’équipe philippine, Joanna Franquelli, parle de sa joie intense mais mesurée et semble vouloir éviter toute forme d’euphorie, indiquant que le deuxième match contre l’équipe vietnamienne sera bien relevé et plein de promesses.

Dans l’épreve de handball masculin de plage des SEA Games 23, quatre équipes participantes - Singapour, le Vietnam, les Philippines et la Thaïlande – s’affrontent dans un format de tournoi à la ronde pour les matches aller et retour.

Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se dérouleront du 5 au 23 mai 2022 à Hanoï et Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. – VNA