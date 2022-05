Phu Tho (VNA) - Le Vietnam s’est imposé avec autorité contre l’Indonésie (3-0), vendredi 6 mai, lors du deuxième match du groupe A du football masculin des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Le Vietnam a démarré du bon pied en l’emportant sur l’Indonésie. Photo : VNA

Lors des 13 dernières rencontres aux SEA Games, le Vietnam en a remporté six, fait deux nuls et perdu cinq contre l’Indonésie.

Les précédents SEA Games en 2019 aux Philippines avaient vu le Vietnam battre l’Indonésie sur le score 3-0 en finale pour remporter la médaille d’or.

Aux SEA Games 31, le Vietnam et l’Indonésie ont été versés dans le groupe A avec le Myanmar, les Philippines et le Timor-Leste.

Ce match s’annonce important dans le groupe A puisque les deux équipes sont censées montrer de belles dispositions. À la 40e minute, le Vietnamien Bui Hoang Viet Anh a tenté sans succès de placer sa tête sur un coup franc.

À peine une minute plus tard, les esprits se sont échauffés quand l’Indonésien Rachmat Irian a donné un coup de pied à Van Tung dans le dos et les deux équipes n’ont pas pu garder leur sang-froid. L’arbitre a dû intervenir et le jeu a repris peu de temps après.

Incapables de développer leur jeu en première mi-temps, les deux équipes se sont séparées sur un nul blanc.

De retour des vestiaires, à la 54e minute, appuyé par son co-équipier Le Van Do, Nguyen Tien Linh a ouvert le score d’une frappe sous un angle étroit (1-0).

Tiên Linh fête son but contre l’Indonésie, le 6 mai. Photo : VNA

À la 74e minute, profitant d’une passe lumineuse, le capitaine vietnamien Do Hung Dung, se présentait en face à face contre le gardien Satryo et a marqué avec son extérieur du droit le deuxième but pour le Vietnam.

Quatre minutes plus tard, Nguyen Tien Linh a raté son tir alors qu’il a reçu le ballon sur un corner.

À la 87e minute, après que Le Van Xuan a dribblé mais a été mis en échec par la barre, Le Van Do a fait un tir de l’extérieur de la surface qui a terminé dans le filet, à la surprise du gardien Satryo.

Lors d’un match précédent du groupe A dans le stade de Viêt Tri, la sélection philippine s’est facilement imposée face à la sélection est-timoraise (4-0) pour son entrée en lice aux SEA Games 31 dans l’épreuve de football masculin.

Dès le coup d’envoi, le rapport de force penche clairement en faveur de Philippins qui ont constamment mis la pression sur leurs adversaires. La sélection philippine a ouvert le score sur un but du milieu de terrain Christian Rontini à la 21e minute.

Depuis, les Philippines ont accentué leur avance. Les Est-Timorais n’ont pas réussi à revenir dans le coup, soit par maladresse de leurs défenseurs, soit par l’engagement physique d’une équipe philippine appelée à passer les éliminatoires et à rééditer sa performance réalisée il y a 31 ans. – VNA