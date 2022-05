Hanoi (VNA) - Les 31e Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) sont devenus un lieu de convergence, de solidarité, d’amitié et d’échange, a souligné le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh lors de la cérémonie de clôture de cet événement sportif régional qui a eu lieu lundi soir, 23 mai, à Hanoi.

Un numéro artistique lors de la cérémonie de clôture des SEA Games 31. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a évoqué la dimension de l’ASEAN de l’évènement.

“Nous sommes réunis ici pour confirmer la vision et la mission de l’ASEAN: solidarité, paix, coopération et développement. En tant que pays hôte, membre actif et responsable de l’ASEAN et de la communauté internationale, le Vietnam a accordé une attention particulière à cet événement. Notre pays a fait de son mieux pour contrôler l’épidémie de Covid-19, garantir la sécurité sociale, stabiliser la vie de la population, redresser l’économie tout en préparant ces jeux”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh : VNA

“Ces 17 jours de compétition ont permis de faire rayonner les images d’un Vietnam sûr, amical et hospitalier, en voie d’intégration et de développement, et d’une Asie du Sud-Est forte, solidaire et diversifiée. Permettez-moi de remercier toutes les délégations participantes. Vous avez fait ces SEA Games 31 magnifiques et mémorables. Nous garderons à jamais dans notre mémoire l’image du saola, mascotte de ces jeux", a-t-il dit.

Lors de la cérémonie, le comité organisateur a honoré quatre sportifs exemplaires, dont deux Vietnamiens (Nguyên Thi Oanh, trois médailles d’or en athlétisme et Nguyên Huy Hoàng, cinq médailles d’or en natation). Les deux autres étaient l’athlète thaïlandais Joshua Robert Atkinson et le nageur singapourien Jing Wen Quah.

Le comité organisateur honore quatre sportifs exemplaires. Photo : VNA

Au cours de cet événement sportif régional, le comité organisateur a remis 1.759 médailles dont 525 d’or, 522 d’argent et 712 de bronze. 30 records régionaux ont été établis, dont 17 par les sportifs vietnamiens.

La délégation vietnamienne a décroché 205 médailles d’or, occupant la première place du classement par nations, dépassant le record obtenu par l’Indonésie lors des SEA Games de 1997 à Jakarta (194 médailles d’or), ce qui constitue un record pour les SEA Games.

Photo : VNA

Le Vietnam s'est classé premier au classement des médailles avec 205 médailles d'or, 125 d'argent et 116 de bronze. La Thaïlande (92 médailles d'or, 103 médailles d'argent, 136 bronzes) est classée deuxième et l'Indonésie (69 médailles d'or, 91 médailles d'argent, 81 bronzes) troisième.

Ils sont suivis par les Philippines, Singapour, la Malaisie, le Myanmar, le Cambodge, le Laos, le Brunei et le Timor Leste, respectivement.

Avec 40 sports, les SEA Games 31 se sont déroulés à Hanoï et dans 11 localités voisines.- VNA