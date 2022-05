Le lac Hoan Kiem (lac de l'épée restituée) à Hanoi. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les 31es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), le plus grand événement sportif de la région, auront lieu du 5 au 23 mai à Hanoi et dans 11 villes et provinces voisines, contribuant à renforcer la solidarité et l'amitié entre les pays de la région de l'ASEAN.



Il s'agit également d'une opportunité "en or" que les localités et les entreprises touristiques vietnamiennes attendent pour faire promotion du tourisme national auprès des amis étrangers.



Ha Van Sieu, directeur général adjoint de l’Administration nationale du tourisme relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a affirmé qu’après 19 ans, le Vietnam accueillait les SEA Games, également le premier événement important de l'Asie du Sud-Est après deux ans de pandémie de COVID-19.

Dans ce contexte, le secteur du tourisme fait tous ses efforts pour organiser avec succès les SEA Games 31, renforcer la communication et la promotion du tourisme en marge de cet événement sportif, en profitant de l'opportunité en or pour promouvoir l'image, la culture et la nature du Vietnam, a-t-il déclaré.

Le saola, une espèce animale figurant dans le Livre rouge du Vietnam, a été choisi comme mascotte des SEA Games 31. Photo: VNA

A cette occasion, des localités et agences de voyage ont lancé de nombreux circuits spéciaux, dont deux circuits "Hanoi - Viet Tri - Sapa - Ninh Binh" (6 jours) et Hanoi - Viet Tri - Sapa - Ha Long (7 jours) avec des billets gratuits pour le football au stade de Phu Tho de l’agence de voyage Vietravel Travel.



L'Administration nationale du tourisme publie également sur son site à l'adresse http://seagames31.vietnamtourism.gov.vn/tour-in-hanoi/ des informations sur les circuits touristiques à Hanoï à l'occasion des SEA Games 31.

La baie d'Ha Long dans la province de Quang Ninh. Photo: VNA

En particulier, le Département du tourisme de Hanoi a lancé deux nouvelles itinéraires touristiques à faire à vélo intitulées "Empreintes de l'ancien village de Bat Trang" et "Essence de Trang An" permettant aux touristes de découvrir le centre-ville et des villages de métiers traditionnels en banlieu de la capitale.



En outre, Quang Ninh, l'une des 12 localités accueillant les SEA Games 31, organisera du 6 au 22 mai les épreuves dans sept disciplines (beach handball, échecs, football féminin, volley-ball, échecs, beach volley et triathlon), propose neuf circuits touristiques exploités par la compagnie touristique Honggai Tours Quang Ninh et le centre de voyage Heritage.

Les 31es Jeux d'Asie du Sud-Est un des événements sportifs les plus importants de la région, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront du 5 au 23 mai au Vietnam.

Les SEA Games 31 comprendront 40 sports avec 526 épreuves et devront attirer environ 10.000 participants. L’événement biennal était initialement prévu pour la fin de 2021 mais reporté en raison des impacts de la pandémie.

C'est la deuxième fois que le Vietnam accueille les SEA Games. -VNA