La vietnamienne Dinh Thi Nhu Quynh remporte la médaille d’or au cross-country olympique féminin lors des SEA Games 31. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La vietnamienne Dinh Thi Nhu Quynh a remporté ce lundi 16 mai la médaille d’or au cross-country olympique féminin lors des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

L’épreuve a réuni 15 sportives de six pays : le Cambodge, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam. Elles ont dû boucler trois tours d’un circuit de 5,2 kilomètres.

Dinh Thi Nhu Quynh a terminé première avec un record d’une heure 18 minutes et six secondes. Les deuxième et troisième places ont été remportées par les Malaisiennes Zainal Abidin Nur Assyira (1:22:14) et Soon Natahsya (1:23:00).

Aux SEA Games 30 tenues aux Philippines, Dinh Thi Nhu Quynh avait également décroché l’or dans l’épreuve du cross-country olympique féminin.

Les SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" se déroulent à Hanoï et dans 11 autres localités du 12 au 23 mai, avec 40 disciplines.

Le Vietnam compte 965 athlètes, 534 hommes et 431 femmes, avec comme objectif de remporter 140 médailles d’or, 77 d’argent et 71 de bronze et de finir à la première place du classement par nations. – VNA