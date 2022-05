Image des SEA Games 31 dans une rue à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Selon le journal singapourien Strait Times, le président du Parlement de Singapour, Tan Chuan-Jin, également président du Conseil national olympique de Singapour (SNOC), a déclaré apprécier le Vietnam pour avoir organisé des SEA Games “de première classe”.



"Il est vraiment difficile d'organiser des Jeux majeurs et au milieu du COVID, cela rend les choses encore plus compliquées", a-t-il déclaré.



"Pouvoir faire ce qu'ils ont fait est vraiment de première classe. En parlant à nos sportifs et officiels, ils n'ont ressenti que de la chaleur, de l'amitié et de l'hospitalité”, a-t-il ajouté, avant de se déclarer reconnaissant au Vietnam d'avoir accueilli les SEA Games.



Lors de l’interview, Tan Chuan-Jin a également appelé les Singapouriens à continuer d'encourager les sportifs participant aux SEA Games 31, qui ont remporté jusqu'à présent 47 médailles d'or pour la délégation sportive du pays.-VNA