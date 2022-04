Hanoï, 18 avril (VNA) - Une Réunion d'enregistrement des délégations (DRM) aura lieu à Hanoï le mois prochain au Vietnam, en tant qu'hôte, afin de confirmer l'inscription de tous les athlètes pour participer aux prochains SEA Games.

Le saola, une espèce animale figurant dans le Livre rouge du Vietnam, a été choisi comme mascotte de SEA Games 31. Photo : VNA

L'événement se tiendra entre les chefs de délégations et les comités nationaux olympiques des pays d'Asie du Sud-Est du 1er au 6 mai sous des formes en personne et virtuelles.

La réunion discutera et confirmera toutes les informations concernant l'organisation des 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), du nombre d'athlètes, des procédures d'entrée et de sortie, des lieux, de l'hébergement, des horaires des matchs, des tests antidopage, du transport, de la logistique, de la réception, des services de santé et de sécurité, et plus encore.

L'événement devrait réunir environ 80 délégués, dont de 35 à 45 du Vietnam et de 30 à 40 d'autres pays de la région.

La délégation vietnamienne participera au plus grand événement sportif de la région, qui se déroulera du 12 au 23 mai, avec 1.359 membres.

Les 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), un des événements sportifs les plus importants de la région, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront du 5 au 23 mai au Vietnam.

Les compétitions des SEA Games 31 se dérouleront à Hanoï et dans les provinces voisines de Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Hà Nam, Nam Dinh, Ninh Binh et Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. C'est la deuxième fois que le Vietnam accueille les SEA Games.



Les SEA Games 31 comprendront 40 sports avec 526 événements auxquels participeront quelque 10.000 athlètes des 11 pays d'Asie du Sud-Est.

Aux 30e SEA Games en 2019, le Vietnam a terminé deuxième au classement général des médailles, avec 98 médailles d'or, 85 d'argent et 105 de bronze, juste derrière les Philippines.- VNA