Un bus électrique emmène des visiteurs à des rues de Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le programme "tourisme vert dans la ville verte avec des transports propres" a été lancé jeudi matin à Hanoi, à l'occasion des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) qui seront ouverts jeudi soir au Vietnam.

Le programme est conçu pour présenter les valeurs culturelles, historiques et architecturales de l’arrondissement de Hoan Kiem - zone centrale de l'ancienne citadelle impériale de Thang Long - et du vieux quartier de Hanoï.

Le premier circuit touristique d’une longueur de 7km traverse 28 rues commerçantes, artisanales et gastronomiques, tandis que les 2e et 3e circuits, également d’une longueur de 7km, emmènent les visiteurs pour découvrir des ouvrages de l'architecture française grâce à des bus électriques. Le billet est de 35.000 dôngs par personne par circuit.

Le vice-président du Comité populaire de l’arrondissement de Hoan Kiem, Nguyen Anh Quan, a déclaré que les SEA Games 31 étaient une opportunité pour promouvoir le tourisme et affirmer la marque touristique de la capitale.

Des visiteurs découvrent le vieux quartier de Hanoi. Photo: VNA



Les circuits touristiques verts deviennent une spécialité pour présenter aux visiteurs les valeurs culturelles uniques de l’arrondissement de Hoan Kiem et de Hanoï en général.

Le lancement de nouveaux circuits touristiques dans l’arrondissement de Hoan Kiem contribuera à relancer le tourisme et à promouvoir un mode de vie écologique et respectueux de l'environnement.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se déroulent dans la capitale et dans 11 villes et provinces voisines jusqu’au 23 mai. Avec 40 sports et 523 épreuves, cette édition devrait attirer environ 10.000 participants.

Le Vietnam envoie 965 athlètes, dont 534 hommes et 431 femmes, concourant dans 40 épreuves, avec comme objectif de remporter 140 médailles d’or, 77 d’argent et 71 de bronze et d’assurer la première place du pays au classement par nation. - VNA