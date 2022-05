Le stade national de My Dinh où se déroulera la cérémonie d'ouverture des SEA Games 31. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La capitale vietnamienne a mobilisé près de 2.000 cadres, soldats, artistes, sportifs et étudiants pour le programme artistique de la cérémonie d’ouverture des 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Le programme artistique de la cérémonie d’ouverture du plus grand événement sportif régional se focalisera sur les caractéristiques culturelles du Vietnam et d'autres pays d'Asie du Sud-Est.

La cérémonie d’ouverture des SEA Games 31 aura lieu le 12 mai prochain au stade national de My Dinh.

La capitale vietnamienne accueillera une vingtaine de sports dans le cadre des prochains SEA Games. A l’heure actuelle, Hanoï est prête à accueillir cet événement sportif.

La Police de Hanoï a lancé le 29 avril un mouvement pour maintenir l’ordre social lors des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est

Les SEA Games 31, placés sous le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront à Hanoï et dans 11 villes et provinces voisines - Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. -VNA