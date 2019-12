Anh Vien (Centre) remporte deux médailles d'or lors de la 6e journée de compétition. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les sportifs vietnamiens ont remporté ce vendredi 6 décembre sept médailles d’or, six d’argent et 11 de bronze supplémentaires, lors de la 6e journée de compétition des 30es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 30) à Manille aux Philippines.

Avec cette performance, le Vietnam se classe troisième, après l’Indonésie et les Philippines.

Les médailles d’or ont été décrochées par Ly Hoang Nam (tennis simple masculin), Nguyên Thi Thât (cyclisme de cross-country féminin), Truong Thi Phuong (en simple 500m en canoe féminine), l’équipe masculine de sabre (Vu Thanh An, Nguyên Xuân Loi, Tô Đuc Anh, Nguyên Van Quyêt), Lê Anh Tai (judo pour la catégorie de 90 kg masculine), et Anh Vien (200 mètres dos femmes et 200 mètres nage libre femmes).

Alors, le Vietnam compte 38 médailles d’or, 41 médailles d’argent et 52 médailles de bronze. - VNA