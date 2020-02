Dans la pagode des Parfums.

Hanoï (VNA) - Se rendre à la pagode lors des premiers jours du Têt est l’une des plus belles coutumes bien ancrées dans l’esprit des Vietnamiens. On y vient pour faire le culte à Bouddha, prier pour le bonheur, la chance, la santé et la prospérité, et trouver la paix intérieure en ce début d’année.



Situé à 70 km du centre-ville de Hanoï, le complexe de pagodes de Huong Son a été reconnu en 2018 comme "Site national spécial". Il s’agit d’une destination attrayante des points de vue aussi bien touristique, spirituel qu’historique.



S’inscrivant dans le cadre du complexe, la pagode Huong (pagode des Parfums) comprend d’innombrables bâtiments édifiés selon une architecture originale et nichés entre rivières et montagnes. Chaque année, beaucoup de pèlerins s’y rendent car on dit qu’en ces lieux, les prières peuvent être entendues et exaucées.



La fête de la pagode des Parfums a débuté le 6e jour du 1er mois lunaire dans le district de My Duc, à Hanoï. Plus de 4.000 barques acheminent les pèlerins. Les festivités se clôtureront le 3e mois lunaire. -CVN/VNA