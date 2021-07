Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - La première session de la 15e Assemblée nationale débutera le 20 juillet à Hanoï.

Il s'agit d'une session particulièrement importante qui posera le fondement pour les activités de la 15e Assemblée nationale, avec notamment les élections, la ratification et le perfectionnement du personnel des agences de l'État ; l’examen et la discussion des rapports socio-économiques et d'autres questions importantes. En particulier, la session se déroulera dans le contexte où la pandémie s’aggrave dans des localités à travers le pays.

Outre le travail du personnel, l'Assemblée nationale examinera et décidera du nombre de vice-présidents de l'Assemblée nationale, du nombre de membres du Comité permanent de l'Assemblée nationale ; élira le président de l'Assemblée nationale, les vice-présidents de l'Assemblée nationale, les membres du Comité permanente de l'Assemblée nationale, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, le président du Conseil des affaires ethniques, les présidents des commissions de l'Assemblée nationale, l’inspecteur général de l'État.



L'Assemblée nationale va élire le Président, le Premier ministre, le vice-président, le président de la Cour populaire suprême, le président du Parquet populaire suprême ; décider en même temps la structure organisationnelle et du nombre de membres du gouvernement; ratifier la nomination des vice-Premiers ministres, ministres et autres membres du gouvernement ; ratifier la liste des vice-présidents et des membres du Conseil national de défense et de sécurité (le cas échéant) ; ratifier la nomination des juges de la Cour populaire suprême.



L'Assemblée nationale examinera les rapports suivants : évaluation des résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique, du budget de l'Etat au cours des 6 premiers mois de l'année et des solutions pour les 6 derniers mois de 2021; plan quinquennal de développement socio-économique pour la période 2021-2025 ; plan financier national quinquennal pour la période 2021-2025 ; position d'investissement du Programme national cible de la Nouvelle ruralité, de la réduction de la pauvreté, de la sécurité sociale durable pour la période 2021-2025...

Lors de la session, l'Assemblée nationale entendra un rapport résumant les dernières élections législatives pour la période 2021-2026 ; un rapport de synthèse des avis et recommandations des électeurs adressés à la première session de la 15e Assemblée nationale ; examinera et approuver les résolutions de l'Assemblée nationale sur le Programme d'élaboration des lois et des ordonnances 2022 ; le Programme de supervision de l'Assemblée nationale en 2022 et la mise en place de la délégation de supervision thématique.

Selon les prévisions, la première session aura lieu dans 11,5 jours pour se terminer le 31 juillet.



Selon le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, la sécurité sanitaire de la session sera absolument assurée, conformément aux directives du gouvernement et du ministère de la Santé dans les conditions actuelles de la propagation du COVID-19.

Actuellement, 435 des 499 députés de l'Assemblée nationale ont été vaccinés anti-COVID-19. Les députés des localités doivent être tous testés trois fois avant d’arriver à Hanoï. - VNA