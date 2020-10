Hanoi (VNA) - Le prix de l'innovation scientifique et technologique du Vietnam (Vifotec) a été remis mercredi soir, 21 octobre, à Hanoi.

Cet événement a été honoré par la présence du vice-Premier ministre Nguyen Duc Dam et d’autres responsables des ministères.

Panorama de la cérémonie de remise des Prix de Vifotec. Photo : VNA

Cette année, le Comité organisation a remis le prestigieux prix Vifotec à 40 travaux dont cinq premiers prix, 8 deuxièmes prix, 8 troisièmes prix et 19 prix d'encouragement.

Le prix Vifotec a été attribué à des recherches dans les secteurs que sont la mécanique et l'automatisme, les technologies des matériaux, la biologie, les technologies de protection de l'environnement et de l'emploi rationnel des ressources naturelles et, enfin, les technologies d'économie d'énergie et les nouvelles énergies...- VNA