Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, plus de 11,2 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées pour les adolescents de 12 à 17 ans.

Environ 80,7% de la population âgée de 12 à 17 ans ont reçu au moins une injection, et 42,5% ont reçu les deux doses nécessaires.

Quatorze villes et provinces ont achevé le schéma vaccinal initial pour les adolescents de ces âges.



Le 27 décembre, les ministères de la Santé et des Affaires étrangères ont organisé un meeting virtuel avec la participation des 63 villes et provinces du pays pour faire écho à la Journée internationale de la préparation aux épidémies (27 décembre).



S’exprimant lors de cet événement placé sous le thème "Renforcer la gestion des groupes à risque", le vice-ministre de la Santé Nguyen Truong Son a demandé aux localités de renforcer la vigilance, de détecter rapidement l’apparition de nouveaux variants et de renforcer des mesures de surveillance, de traçage et de traitement des foyers épidémiques.



Il a exhorté les gens à se faire vacciner contre le COVID-19. La vaccination est un droit de chaque personne et témoigne de sa responsabilité pour la communauté, a-t-il souligné.-VNA