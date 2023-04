Singapour, 6 avril (VNA) - Les perspectives commerciales de Singapour pour le deuxième trimestre 2023 se sont à nouveau assombries, alourdies par le sentiment négatif dans les secteurs de la fabrication et du commerce de gros, selon le dernier indice d'optimisme commercial (BOI) publié pare Singapore Commercial Credit Bureau (SCCB).

Photo: AFP/VNA

Le BOI est tombé à 4,6 points de pourcentage au deuxième trimestre, contre 4,73 points de pourcentage au trimestre précédent. Il s'agissait du cinquième trimestre consécutif de baisse du sentiment des entreprises locales, bien que la baisse ait été légère, a noté le SCCB.Les perspectives des entreprises locales se sont légèrement détériorées en raison d'un ralentissement dans les secteurs de la fabrication et du commerce de gros, a déclaré la directrice générale de la SCCB, Audrey Chia.Elle a poursuivi en disant que les perspectives sont incertaines car la hausse des taux d'intérêt, les vulnérabilités latentes du système financier mondial et l'escalade des tensions géopolitiques sont susceptibles de peser sur la confiance globale des entreprises dans les mois à venir.Deux indicateurs sur six ont connu des améliorations par rapport à la même période l'an dernier, à savoir les prix de vente et les nouvelles commandes. Tous les autres indicateurs – volume des ventes, bénéfices nets, niveaux des stocks et niveaux d'emploi – ont diminué.Les secteurs de la construction, de la finance, des services et des transports sont apparus comme les secteurs les plus optimistes pour le deuxième trimestre de cette année.Les six indicateurs de perspectives pour le secteur de la construction étaient en territoire positif, tandis que cinq des six indicateurs ont enregistré une expansion pour les secteurs des services financiers, des services et des transports.Singapour est une économie ouverte, par conséquent, les facteurs externes auront un impact significatif sur les perspectives commerciales de ce pays.Le BOI est publié tous les trimestres en tant que mesure de la confiance des entreprises dans l'économie par SCCB.- VNA