Selon Savills, l'immobilier résidentiel, d'entreprise ou logistique ont tous une forte potentiel de croissance. Photo: tapchixaydung

Hanoi (VNA) - «Au Vietnam, le marché immobilier est un point positif si l'on compare avec d'autres économies d’Asie du Sud-Est». C’est ce qu’a commenté Mark Ridley, CEO Global de Savills Group, lors de sa récente visite au Vietnam.Interrogé par la presse vietnamienne, Mark Ridley a déclaré: «En Asie du Sud-Est, le marché immobilier du Vietnam est l'un des plus solides que nous approchons, aux côtés de l'Indonésie et de la Thaïlande, notamment l'immobilier résidentiel, d'entreprise ou logistique qui ont tous une forte potentiel de croissance».«Le taux d'urbanisation du Vietnam a atteint environ 41%. Cela signifie que le marché a encore beaucoup de marge pour stimuler la demande d'immobilier urbain et de services d'accompagnement dans l'éducation, la santé, la vente au détail et la production. De plus, une population jeune entraîne une demande croissante en logements. Les chiffres de croissance prévus par la Banque mondiale rendent également les investisseurs plus confiants lorsqu’ils placent leurs capitaux ici», a déclaré Neil McGregor, directeur général de Savills Vietnam.Commentant la tendance du marché immobilier en 2023, Mark Ridley a déclaré que l'un des plus grands défis de ce marché sera de stabiliser la chaîne d'approvisionnement mondiale pour garantir la poursuite des activités de construction. Cela suppose une maîtrise de l'inflation et un marché immobilier bien géré pour ne pas tomber dans une offre excédentaire."Une autre tendance importante concerne les normes ESG dans l'immobilier (c’est-à-dire l'immobilier associé aux valeurs environnementales et sociales et de gouvernance) qui aident les projets immobiliers à se développer de manière verte, durable, respectueuse de l'environnement et contribuent positivement à la communauté", a déclaré Mark Ridley."Je pense que les technologies de support pour le marché vont se développer encore plus fortement. D'une manière générale, nous sommes optimistes quant au développement du marché immobilier vietnamien l'année prochaine", estime M. McGregor. - CPV/VNA