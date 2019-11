L’ambassadeur du Vietnam en Algérie a Pham Quoc Tru (3e à gauche) et les titulaires du satisfecit. Photo : VNA

Hanoï (VNA) –L’ambassade du Vietnam en Algérie vient de remettre des satisfecit à certains producteurs de films et journalistes algériens qui ont des contributions importantes à la mission d’information, de propagande des informations extérieures sur le Vietnam et les relations Vietnam-Algérie.

Il s’agit de quatre membres du studio Lotus Film Production : le directeur exécutif dudit studio Mohamad Zakari Digeur, le producteur Samir Lezzoum, le caméraman Abdehamid Aktouf, et le sonoriste Djamal Bouhafs ; le journaliste Ait Hahieddine Yazid de la chaîne de télévision nationale de l’Algérie-ENTV et le journaliste Bilal Lerari de la chaîne de télévision privée El Hayat.

S’exprimant à la cérémonie de remise de satisfecit, l’ambassadeur du Vietnam en Algérie a Pham Quoc Tru a tenu en haute estime les efforts des producteurs de film et des journalistes algériens dans l’information et la communication pour présenter l’image du Vietnam et promouvoir les relations entre le Vietnam et l’Algérie.

Au début de l’année, un groupe de producteurs de Lotus Films, des journalistes algériens ont coopéré étroitement avec l’ambassade du Vietnam en Algérie et des organes compétents pour réaliser le documentaire « Vietnam, le joyau de l’Asie ». Ce film a été présenté au public algérien à l’occasion du 74e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre). Outre la version française, ce film a aussi une version en arabe et sera projeté sur certaines chaînes de télévision de l’Algérie.

Grâce au talent du réalisateur algérien Samir Lezzoum, le film a retracé de manière vivante la victoire de Diên Biên Phu avec des scènes impressionnantes et émouvantes sur les sacrifices des soldats et civils vietnamiens durant la résistance contre les troupes françaises. Il présente en outre des acquis du Vietnam en termes de développement socio-économique et d’intégration internationale.

Le documentaire avait été filmé dans plusieurs villes et provinces du Vietnam dont Hanoï, Diên Biên, Son La, Quang Ninh, Ninh Binh et Hô Chi Minh-Ville.-VNA