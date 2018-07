La cérémonie de signature de l'accord de coopération entre l’Hôpital international Phuong Chau et le groupe japonais Kishokai. Photo: baohomnay

Can Tho (VNA) – L’Hôpital international Phuong Chau et le groupe japonais spécialisé dans la Santé, Kishokai, ont signé un accord de coopération le 7 juillet dans la ville de Can Tho (delta du Mékong).

Selon ce document, Kishokai soutiendra l’hôpital Phuong Chau dans la normalisation des techniques obstétricales, notamment pour assurer la bonne santé des nouveau-nés et les meilleurs soins pour les enfants prématurés ; l’amélioration de la qualité des services et de soin aux malades ; le transfert de technologies s'agissant du diagnostic du cancer…

Le groupe japonais Kishokai a vu le jour il y a 11 ans et est responsable d’environ 9.000 accouchements par an. C’est le groupe obstétrical privé le plus important du Japon. Il coordonne de nombreux projets de santé en Mongolie, au Laos, au Cambodge, au Myanmar, au Bangladesh, au Rwanda et aussi au Vietnam. -VNA