Hanoi (VNA) – La ville de Hanoi a recensé jusqu’au 26 décembre plus de 4,8 millions de personnes dont les données sur l’assurance maladie ont été intégrées sur la base de données nationales sur la population et qui peuvent utiliser leurs cartes d'identité à puce pour les examens et traitements médicaux.

Photo: VNA



À ce jour, l’Assurance sociale de Hanoi a enregistré 271.000 utilisation de cartes d'identité à puce pour les examens et traitements médicaux.

La ville compte actuellement 590 établissements médicaux qui appliquent l'utilisation de cartes d'identité électroniques, a informé le directeur de l’Assurance sociale de Hanoi, Phan Van Mên.

Les gens n’ont qu’à utiliser leurs cartes d’identité et l'application d'identification électronique nationale (VNEID) sans présenter leurs cartes d’assurance maladie, a-t-il ajouté.

Selon l’Assurance sociale de Hanoi, au 26 décembre, la ville a enregistré 7.738.435 personnes couvertes par l'assurance maladie, soit 92,9% de sa population ou 256.303 de plus que l’année dernière. –VNA