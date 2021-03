Le directeur général de Samsung Vietnam, Choi Joo Ho. Photo : tuoitre.vn

Hanoi (VNA) – Samsung Vietnam, qui compte six usines avec environ 130.000 employés, prévoit d’étendre ses investissements avec la mise en place d’un centre de recherche et de développement (R&D), séduite par les facteurs d’attractivité du pays.



Pour Samsung, le Vietnam est non seulement un bastion de production mondial de première importance, mais aussi un bastion stratégique dans le domaine de la recherche et du développement, a déclaré le directeur général de Samsung Vietnam, Choi Joo Ho, lors d’une récente interview au quotidien «Tuôi tre» (Jeunesse).

Samsung Vietnam commence à investir avec Samsung Electronics Vietnam (SEV) depuis 2008. Jusqu’à présent, nous avons décaissé 100% des capitaux approuvés totalisant 17,5 milliards de dollars pour six usines construites dans l’ensemble du pays, en maintenant chaque année des centaines de millions de dollars d’investissements supplémentaires, a-t-il fait savoir.



Samsung Vietnam avait fixé l’objectif d’exporter environ 58,5 milliards de dollars de produits électroniques en 2019 et plus de 60 milliards de dollars en 2020.



Mais ses ventes ont reculé au premier semestre de 2020 sous le choc produit par la pandémie de Covid-19, avant de rebondir au deuxième semestre sous l’effet des demandes refoulées de produits électroniques.



Par conséquent, en 2000, Samsung Vietnam a réalisé un chiffre d’affaires à l’export d’environ 57 milliards de dollars, un résultat assez positif dans le contexte de la crise sanitaire, et il est réjouissant qu’il n’y a pas d’employés avec suspension du contrat de travail ou en congé non payé, a fait valoir Choi Joo Ho.

Une usine de Samsung dans la province de Thai Nguyen (Nord). Photo : tuoitre.vn

Avec l’émergence d’une vague de délocalisations de multinationales appartenant à la chaîne mondiale d’approvisionnement au Vietnam, il a estimé que le Vietnam dispose d’une source abondante de main-d’œuvre de qualité, d’une situation sociopolitique stable, d’un environnement de l’investissement ouvert, d’infrastructures diversifiées, de mesures efficaces dans la prévention et la lutte contre la pandémie de Covid-19, exerçant un impact positif sur ces délocalisations.

Dans les temps à venir, nous élargirons nos investissements avec la création du Centre de recherche et de développement (R&D), et renforcerons la coopération avec les entreprises vietnamiennes, participerons à des projets d’infrastructures publiques..., a précisé le directeur général de Samsung Vietnam.



En mars de 2020 dernier, Samsung a démarré la construction d’un nouveau centre de R&D à Hanoi. Une fois l’ouvrage achevé d’ici à la fin décembre 2022, il sera le premier centre de R&D de Samsung Electronics à l’étranger et le plus grand centre de R&D en Asie du Sud-Est.



Là seront menées des recherches sur de nombreuses technologies de pointe qui devraient élever la position du Vietnam et de Samsung sur la scène internationale, créant ainsi de bonnes conditions pour que le Vietnam soit en avance sur les changements de la Révolution industrielle 4.0.



Le processus de construction de ce nouveau centre de R&D créera environ 180.000 emplois. Le montant payé aux entrepreneurs vietnamiens est d’environ 1.600 milliards de dôngs. Cela aura un effet direct sur la croissance économique de Hanoi. Le nouveau centre de R&D serait mis en service en 2023. – VNA