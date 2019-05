La cérémonie de signature de l'accord. Photo: cmc.com



Hanoï (VNA) - Samsung SDS Co., société membre spécialisé dans les technologies de l’information de Samsung Electronics Co., a signé le 27 mai un accord de coopération stratégique avec le groupe vietnamien des technologies CMC dans les domaines de l’usine intelligente et de la cybersécurité.

Samsung SDS Co et CMC coopéreront pour développer les bases en termes de technologies de l’information modernes et d’application de celles-ci dans les usines intelligentes pour élargir son marché en Asie du Sud-Est. Concrètement, Samsung SDS Co. intègrera les technologies de l’Intelligente artificielle, des données et d’Internet des Objets dans le réseau de CMC pour améliorer sa capacité dans la cybersécurité, l’informatique du nuage, l’usine intelligente.

CMC, l’un des groupes de technologies leader au Vietnam, est spécialisé dans les projets de technologies de l’information dans l’éducation, l’impôt… -VNA