À partir de 15h00 le mercredi 22 février, le litre d'essence E5 RON 92 et RON 95 a baissé de 356 dôngs et 320 dôngs, respectivement.

La foire des produits vietnamiens exportés 2024 aura lieu du 8 au 11 mai à Hô Chi Minh-Ville, a annoncé le jeudi le Service municipal de l'Industrie et du Commerce.

La province de Thai Binh (Nord) a récemment publié un plan pour une période de pointe dans la lutte contre les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).