Quang Ninh (VNA) – Le 1er janvier 2020, le paquebot MS. Europa a transporté 900 touristes internationax et membres d’équipage au port de Ha Long pour accueillir le Nouvel An au Vietnam.

Accueil de croisiéristes étrangers par Saigontourist. Photo : Saigontourist/CVN

Après l’arrivée du paquebot MS. Europa au port de Ha Long (province de Quang Ninh, Nord) le 1er janvier 2020, Saigontourist Travel, membre du groupe Saigontourist, a accompagné 900 touristes et membres d’équipage allemands à la baie de Ha Long. Ils ont visité les îlots Yên Ngua, Bo Nâu, Nui Dô, la grotte Trinh Nu… avant de quitter le port le même jour vers d’autres horizons.



Pendant la première semaine de la Nouvelle Année 2020, ce voyagiste a aussi pris en charge les 7 et 8 janvier plus de 3.000 voyageurs sur le paquebot Celebrity Millennium après son accostage au port de Ha Long.



Arrivée de 19.000 visiteurs



Durant cette période festive, Saigontourist a accueilli pas moins de 19.000 visiteurs à travers ses différents services : tours au Vietnam et à l’étranger par voies aérienne, routière et maritime. Ils sont venus principalement d’Allemagne, de France, de Portugal, de Russie, des États-Unis, du Japon...



Entre le 24 décembre et le 1er janvier, cinq paquebots de luxe appartenant à la compagnie (World Dream, MS. Europa, Spectrum of the Seas, The World et Celebrity Millennium) ont fait escale à Ha Long, Dà Nang, Huê, Nha Trang (Centre), Bà Ria - Vung Tàu, Phu Quôc ou encore Hô Chi Minh-Ville (Sud).



Saigontourist Travel propose toute l’année des prix compétitifs, de riches programmes touristiques incluant des activités spécifiques en fonction de la saison, comme pour les fêtes de fin d’année. La société est entourée de guides professionnels et dévoués. – CVN/VNA