Hanoi, 17 novembre (VNA) - Quatre accompagnateurs du voyagiste Saigontourist ont été distingués lors du concours des guides touristiques de Hô Chi Minh-Ville 2019, organisé le 30 octobre dans la mégapole du Sud.

Les guides touristiques de Saigontourist Travel sont parmi les plus reconnus au Vietnam. Photo : Saigontourist

Duong Thùy Dung a remporté le premier prix dans la catégorie "Tour national". Nguyên Hông Tân a décroché le deuxième dans la catégorie "Tour international", alors que Cao Ngoc Thao Ly s’est contenté du Prix de Consolation dans la même catégorie. Enfin, le Prix du "guide du future" est allé à Vo Thi Ngoc Sen. Un concours organisé par l’Administration nationale du tourisme du Vietnam.



Les guides touristiques de Saigontourist sont les dignes héritiers des anciens guides très expérimentés. Jeunes, dynamiques et motivés, ils peuvent satisfaire les demandes variées de leurs clients et répondre aux exigences de qualité de ceux-ci.



Améliorer le réseau de guides



Afin de dégoter de nouveaux talents, Saigontourist met l’accent sur la qualité de la formation. Depuis 2005, le voyagiste travaille à améliorer son réseau de guides. Il dispose désormais de plus de mille guides et collaborateurs internationaux parlant anglais, français, allemand, japonais, chinois ou russe.



Le concours des guides touristiques de Hô Chi Minh-Ville est organisé chaque année. L’occasion pour les guides d’échanger des compétences professionnelles, de mettre à jour leurs connaissances et d’améliorer leur niveau.



Les résultats obtenus lors de l’édition ont contribué à réaffirmer l’hégémonie du voyagiste au Vietnam. - CVN/VNA