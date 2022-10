Saigontourist à la Conférence de promotion du commerce, de l’investissement et du tourisme entre le Vietnam et les États-Unis en mai 2022.

Photo : Saigontourist/CVN

Hanoï (VNA) - Le groupe Saigontourist participe activement aux activités de promotion du tourisme international pour contribuer à la relance et au développement du secteur après la pandémie de COVID-19.



“Quelques jours après la réouverture au tourisme international du Vietnam, Saigontourist a lancé des programmes de promotion, de publicité et de coopération pour attirer les voyageurs internationaux. Avec ses 47 ans de développement, il a noué des relations étroites avec des centaines de partenaires internationaux prestigieux. C’est un atout pour le groupe dans la mise en œuvre efficace des activités de stimulation du tourisme à Hô Chi Minh-Ville et au Vietnam après la crise sanitaire”, a partagé Pham Huy Binh, président du Conseil des membres de Saigontourist.



Stimuler le marché américain



Le 17 mai à San Francisco, en Californie (États-Unis), Saigontourist a coopéré avec la Compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et le groupe Thiên Minh pour co-organiser la Conférence de promotion du commerce, de l’investissement et du tourisme entre le Vietnam et les États-Unis. Il s’agit d’un programme spécial organisé à l’occasion de la visite de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh aux États-Unis du 11 au 17 mai 2022. En outre, le groupe a organisé des séances de travail avec les voyagistes américains et signé des accords de coopérations avec des partenaires aux États-Unis, pour l’objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de plus de 5 millions d’USD par an.



Actuellement, Saigontourist Travel, un membre du groupe, est la première agence de voyage au Vietnam attirant des touristes américains. Concrètement, chaque année, elle accueille des centaines de milliers de visiteurs américains et amène des dizaines de milliers de touristes vietnamiens à visiter les États-Unis.



Du 20 au 22 septembre, Saigontourist Travel a participé au Salon international du tourisme IFTM Top Resa à Paris (France). Pour stimuler le marché européen, l’agence a mis en place de nombreuses activités pour présenter l’image du Vietnam à travers ses destinations, sa culture typique, sa délicieuse gastronomie et les expériences uniques que le pays propose.



Du 7 au 9 novembre prochain, le groupe Saigontourist et ses membres participeront à la Foire WTM London 2022 à Londres (Royaume-Uni). Lors de cet événement, il mettra en œuvre de nombreux programmes de promotion pour booster l’attrait du Vietnam sur un marché touristique européen de haute qualité et très concurrentiel. Le groupe se coordonnera également avec les meilleurs partenaires de voyage au Royaume-Uni pour explorer de nouvelles destinations, participer et organiser le programme “Nuit vietnamienne” à Londres.



Séduire les voyageurs asiatiques



Du 14 au 18 octobre, le groupe a participé à la Fête du tourisme et de la culture vietnamienne en République de Corée, organisée par l’Administration nationale du tourisme du Vietnam. Il a saisi l’opportunité de mettre en avant l’image du pays et prospecter d’éventuels partenaires.



Dans le même temps, Saigontourist travaille sur les études de marché, les zones touristiques thématiques ainsi que sur le tourisme nocturne.



Du 19 au 21 octobre, Saigontourist a participé au Salon international du tourisme ITB Asia 2022 à Singapour. À cette occasion, le groupe a réaffirmé sa position de premier groupe de voyage au Vietnam et comme l’une des marques renommées de la région dans les domaines suivants : hébergement - restauration, voyage, divertissement et formation professionnelle.



Lors de l’ITB Asia en 2022, à travers des conférences et séminaires dans le cadre de l’événement, Saigontourist a avancé des solutions de qualité qui permettront de mieux exploiter de nouvelles opportunités de coopération.-CVN/VNA