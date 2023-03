La Fête culturelle et gastronomique de Saigontourist honore la culture et la tradition des trois régions du pays. Photo: Saigontourist

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Organisée par la Compagnie générale du tourisme de Saigon (groupe Saigontourist), la Fête culturelle et gastronomique se déroulera du 20 au 23 avril dans la zone touristique de Van Thanh à Hô Chi Minh-Ville.

Elle sera ouverte de 16h00 à 22h00 tous les jours.

Le samedi 22 et le dimanche 23 avril, il y aura un déjeuner servi entre 10h00 et 14h00. L’entrée est de 200.000 dôngs/adulte. Les enfants de moins de 1,4 m auront une entrée gratuite. Les clients qui achèteront leurs billets tôt bénéficieront de nombreuses promotions.

“Nous sommes honorés que la Fête culturelle et gastronomique de Saigontourist 2022 ait remporté le Prix culinaire mondial (World Culinary Award) et ait été élu Meilleure Fête culinaire d’Asie 2022 (Asia’s Best Culinary Festival 2022). L’événement reviendra cette année avec une ampleur encore plus grande et plus impressionnante, tant en termes de contenus que de modalités d’organisation”, a déclaré Pham Huy Binh, président du groupe.

“C’est l’une des activités clés de Saigontourist pour contribuer à promouvoir l’attractivité et le caractère unique de la riche cuisine du Vietnam auprès des touristes. À travers cet événement, le groupe souhaite promouvoir Hô Chi Minh-Ville comme une destination où convergent de nombreux facteurs attractifs, notamment des événements culturels et culinaires”, a souligné M. Binh.

Quarante stands

La Fête culturelle et gastronomique de Saigontourist 2023 sera organisée en trois zones représentant trois régions du pays et réunissant 40 stands de gastronomie de 40 unités membres de Saigontourist, soit dix de plus que l’année dernière. Plus de 6.000 couverts pourront être servis en même temps. En outre, il y aura des chariots mobiles vendant de la nourriture de rue, une des nouveautés de cette année.

La fête sera un rendez-vous de la quintessence culinaire des trois régions du pays. Les unités membres du groupe y présenteront plus de 350 plats et boissons réalisés par des chefs expérimentés.

En plus des 40 unités de Saigontourist, cette fête verra également la présence des provinces de Bên Tre, Tây Ninh (Sud) ainsi que de la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines.

Des représentants de Tây Ninh présenteront des plats végétariens locaux. Ceux de Bên Tre apporteront de délicieuses spécialités à base de noix de coco. Pour sa part, Vietnam Airlines proposera les plats uniques de ses vols long courrier.

L’événement sera également marqué par des images fortes de chaque région. L’emblème du Nord sera la porte d’un village, ornée de jugulaires en rotin (nón quai thao). Le Centre fera impression avec les lampions de Hôi An. Le Sud sera symbolisé par les épis de riz pour rappeler que le delta du Mékong est le “grenier à riz” du pays. À cela s’ajouteront 20 vieilles maisons de Saigon (aujourd’hui Hô Chi Minh-Ville) avec des cafetiers qui présenteront le style unique de dégustation du café des anciens Saigonnais. La région Sud sera aussi mise à l’honneur avec un stand de cuisine végétarienne.

Dans le cadre de la fête, auront lieu également de nombreuses activités spéciales telles que des spectacles artistiques, des échanges culturels, des jeux folkloriques, ou encore la reconstitution de villages de métiers traditionnels. On pourra y voir des représentations de quan ho (chant alterné) de Bac Ninh, de chants de Huê, de don ca tài tu (chant amateur), de danse du singe, et de tambour de Chhay Dam par des Khmers.

Des jeux folkloriques attireront de nombreux d’enfants accompagnés de leurs proches. On peut citer : des combats de poissons, des jeux de fléchettes, de bingo, d’échecs... Dix villages de métiers traditionnels seront reconstitués, centrés sur la fabrication de différents produits tels que le tofu, les vermicelles, les bonbons, les chapeaux coniques, les nattes de carex, les céramiques... -CVN/VNA