L’hôtel Saigon - Ban Mê.

Photo : Saigontourist/CVN

Hanoï (VNA) - La Compagnie générale du tourisme de Saigon (groupe Saigontourist) propose des réductions jusqu’à 60% pour les services d’hôtellerie-restauration, de banquet, de conférence et de divertissement. Un programme valable jusqu’au 31 mars.



À Hô Chi Minh-Ville, l’hôtel Rex Saigon lance une promotion jusqu’à 45% pour les clients qui réservent des chambres sur son site www.rexhotelsaigon.com.



Pour des réservations d’au moins cinq nuits consécutives avec le forfait promotionnel “Long séjour”, les clients profiteront des avantages suivants : une navette gratuite à l’aéroport d’une valeur de 50 USD, des réductions de 15% dans les restaurants pour le menu à la carte et de 30% pour le service de blanchisserie.



L’hôtel Grand Saigon propose le forfait “Expérience d’une nuit dans une chambre de luxe” à partir de seulement 2,499 millions de dôngs/nuit/chambre simple et 2,999 millions de dôngs/nuit/chambre double.



Réduction sur les nuitées



L’ancien hôtel Continental Saigon offre 10% de réduction sur les tarifs des chambres et une navette gratuite pour l’aéroport pour les séjours d’au moins sept nuits consécutives.



Dans le Sud, l’hôtel 4 étoiles Saigon - Vinh Long (province de Vinh Long) affiche des tarifs de chambre à partir de 1,25 million de dôngs/nuit. Le complexe 4 étoiles Saigon - Phu Quôc (province de Kiên Giang) applique pour sa part des tarifs préférentiels pour les types de chambres Panorama, Starcruise, bungalow VIP, de 1,15 à 1,9 million de dôngs, et 35% de baisses pour ses autres types de chambres.



Dans le Centre, le complexe hôtelier 4 étoiles Saigon - Ninh Chu (province de Ninh Thuân) propose des rabais jusqu’à 60% sur le prix des chambres, à partir de 950.000 dôngs/nuit pour deux personnes et deux enfants de moins de six ans, y compris d’autres promotions (petit-déjeuner gratuit, réduction de 5% sur la restauration).



L’hôtel 4 étoiles Saigon - Ban Mê (province de Dak Lak) applique un combo super économique de 1,68 million de dôngs pour deux personnes/chambre/nuit, comprenant deux nuits en chambre de luxe, un petit-déjeuner buffet, avec deux repas principaux gratuits au restaurant Le Victoria.



À Huê, l’ancien hôtel 4 étoiles Saigon - Morin s’adresse aux clients vietnamiens et aux Viêt kiêu (Vietnamiens résidant à l’étranger) en visite à l’occasion du Nouvel An lunaire avec des chambres doubles de catégorie Colonial Deluxe à 1,2 million de dôngs/nuit.



Dans le Nord, l’hôtel 4 étoiles Saigon - Phu Tho (province de Phu Tho) propose jusqu’à 50% de réduction, soit un million de dôngs/nuit. Les clients séjournant au moins trois nuits consécutives bénéficieront d’une réduction supplémentaire de 5%. Le Saigon - Ha Long (province de Quang Ninh) a lancé un tarif de 1,1 million de dôngs/nuit.



Le resort Saigon - Ba Bê (province de Bac Kan) offre également une réduction de 30% sur les tarifs publiés des chambres, et de 10% sur les services F&B. La zone de villégiature Saigon - Ban Giôc (Cao Bang) propose seulement 750.000 dôngs pour une chambre supérieure ou de luxe.



De nombreux choix pour d’autres services



À Hô Chi Minh-Ville, l’hôtel Grand Saigon présente un forfait de mariage haut de gamme à partir de 5,8 millions de dôngs/table, avec d’autres services gratuits tels que boissons non alcoolisées, décoration avec des fleurs fraîches, écran LED, séjour d’une nuit dans des hôtels du groupe Saigontourist. Il sert également les banquets du Nouvel An à partir de seulement 580.000 dôngs/personne, et d’autres services complémentaires comme karaoké, apéritifs légers avant la fête, ou un forfait de conférence à partir de seulement 390.000 dôngs/personne comprenant une pause thé.



L’hôtel Kim Dô propose des fêtes de mariage à partir de 5,5 millions de dôngs/table. D’autres services sont supplémentés tels que table offerte pour la réservation de dix, avec bières, boissons non alcoolisées, eau minérale ou salle de mariage gratuite.



L’hôtel Oscar Saigon lance un forfait de service de salle de conférence avec un prix d’ensemble de seulement 3,5 à 5 millions de dôngs pour une demi-journée et de 5 à 8 millions de dôngs pour toute la journée.



Les clients réservant des banquets avant trois mois à l’hôtel Dông Khanh bénéficieront d’une réduction de 10% sur la facture totale, ou de 20% sur les plats du jour.



Dans le delta du Mékong, à l’hôtel Saigon - Vinh Long, les clients qui réservent la salle de conférence et de banquets pour 50 à 100 personnes profitent de 10% de réduction sur le service de salle de conférence et un karaoké gratuit de deux heures.



Dans la région Centre, le complexe hôtelier 4 étoiles Saigon - Ninh Chu réduit de 20% la location de sa salle de conférence. Le Saigon - Phu Yên applique un tarif préférentiel à partir de 170.000 dôngs/personne pour une fête de mariage et d’autres services d’accompagnement.



Dans le Nord, le Saigon - Phu Tho offre 20% de réduction sur ses salles de conférence, seulement de 3,2 à 12 millions de dôngs (demi-journée) et de 4,8 à 20 millions (journée), ou un menu de mariage à partir de 250.000 dôngs/personne.



Le Saigon - Ha Long affiche des forfaits de mariage pour 150 à 200 invités avec de nombreuses promotions : un forfait de décoration de base, un MC vietnamien, champagne, tour de verre, canon à étain, équipe de fête, photos en plein air…



Enfin, le resort Saigon - Ba Bê applique des promotions intéressantes pour les clients des services et organisations de la province de Bac Kan ainsi que des localités voisines telles que 15% de réduction sur les services de restauration, 50% sur les salles de conférence, 10% sur les programmes artistiques.-CVN/VNA