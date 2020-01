Quang Ninh (VNA) - Les représentants du groupe Saigontourist et du Comité populaire de la province de Quang Ninh ont signé récemment, dans la ville de Ha Long, un accord de coopération pour le développement du secteur touristique durant la période 2020-2021.



Cérémonie de signature de l’accord de coopération entre la province de Quang Ninh et le groupe Saigontourist. Photo : Saigontourist /CVN

La cérémonie de signature a eu lieu en présence de Vu Thi Thu Thuy, vice-présidente du Comité populaire de la province de Quang Ninh (Nord), et de Vo Anh Tài, directeur général adjoint du groupe Saigontourist. Cette entente a pour but de renforcer leur coopération et de promouvoir les investissements touristiques afin de faire de ce secteur une économie de pointe de la province. La signature contribuera également à développer davantage les activités commerciales du groupe Saigontourist sur le marché local de Quang Ninh.



Coup de pouce pour le tourisme local



Lors de cette cérémonie, Vu Thi Thu Thuy a rappelé le soutien actif de Saigontourist en faveur de Quang Ninh ces années passées. La présente convention confirme toute la confiance qu’accorde la province envers le voyagiste. Vo Anh Tài a, pour sa part, insisté sur l’importance de cette signature de coopération avec Quang Ninh, en affirmant que cet événement créera de grandes opportunités permettant au groupe Saigontourist d’exploiter plus efficacement les potentiels touristiques de cette province.



Parmi les contenus abordés dans le mémorandum, il faudra mettre en valeur les recherches de nouveaux produits et services touristiques, reliant les régions à la province. En parallèle, les deux parties sont déterminées à coopérer dans la mise en œuvre d’activités de promotion et de valorisation de Quang Ninh à l’échelle nationale comme internationale. Il est également nécessaire de consolider la formation de la main-d’œuvre au service du tourisme local. Dans ce sens, Saigontourist organisera des délégations avec des professionnels en la matière. Ce groupe cherchera à attirer les investisseurs et les institutions dans et hors du pays afin de trouver des solutions de développement des infrastructures pour favoriser le tourisme provincial.

Hôtel Saigon - Ha Long. Photo : Saigontourist/CVN



En vertu de ce mémorandum, Quang Ninh s’engage à adopter des politiques préférentielles pour le groupe Saigontourist en termes d’investissement, de recherches et de conception de produits ainsi que de programmes touristiques. La province secondera Saigontourist dans l’organisation, la mise en pratique et l’exploitation de projets touristiques. Elle privilégiera l’usage de produits touristiques nationaux comme internationaux lancés par les unités membres de Saigontourist.



Un marché touristique alléchant



En ce qui concerne l’évaluation des potentiels et des points forts de la baie de Ha Long et d’autres destinations locales, Saigontourist rappelle qu’elle a été la première agence à investir depuis plus de 20 ans dans le tourisme de la province. L’hôtel cinq étoiles Majestic Mong Cai, le quatre étoiles Saigon - Ha Long ou encore l’agence de voyage Saigontourist - Quang Ninh en témoignent.



De plus, Saigontourist a mis en place des circuits touristiques via ses bureaux de représentation locaux. Chaque année, ce groupe propose ses services à plus de 100.000 visiteurs notamment des croisiéristes qui contribuent en grande partie à l’augmentation de son chiffre d’affaires ainsi qu’à la création de nombreux emplois dans la localité.



Grâce à ses nombreux atouts, la province de Quang Ninh dispose d’une compétence dans l’édification de différents types de tourisme conformément à ses richesses géographiques. Plus précisément, selon les statistiques recensées par le Service provincial du plan et de l’investissement, le nombre de touristes à Quang Ninh est estimé à 10,5 millions sur les huit premiers mois de 2019, soit une hausse de 14% par rapport à la même période de 2018, dont 3,7 millions de touristes étrangers.



De ce fait, Quang Ninh ambitionne de devenir une destination de choix d’ici 2030 avec un nombre de touristes s’élevant à 50 millions. Ainsi, la coopération entre la province et Saigontourist constituera un atout pour la promotion du tourisme et l’optimisation d’exploitations touristiques bénéfiques. -CVN/VNA