Hanoi, 26 mai (VNA) - Le voyagiste Saigontourist et la province de Nghê An viennent de signer un accord de coopération stratégique sur le développement du tourisme local pour la période 2019-2025.





Cérémonie de signature de la coopération stratégique 2019-2025 entre Saigontourist et Nghê An, le 13 mai. Photo: Saigontourist/CVN



Conformément à la convention signée par le président du Comité populaire de la province de Nghê An (Centre), Thai Thanh Quy, et le président du Conseil des membres de Saigontourist, Pham Huy Binh, les deux parties se sont engagées à renforcer leurs liens afin de mettre en œuvre le programme de coopération pour le développement socio-économique de la province durant la période 2019-2025. Elles ont notamment mis l’accent sur la valorisation des potentiels pour promouvoir le tourisme, sur l’importance d’améliorer la compétitivité et sur la formation des ressources humaines.



Ainsi, le voyagiste organisera des circuits touristiques dont celui nommé "Retour aux sources" à Nghê An. La date est particulièrement bien choisie étant donné que de nombreux événements sont organisés en l’honneur du 129e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890) et des 50 ans de mise en œuvre de son testament.



Cette année, Saigontourist continue d’exploiter différents types de tourisme tels que tourisme de mémoire, agri-tourisme, écotourisme, et tourisme d’aventure et de découverte. De nombreux circuits reliant Nghê An aux provinces du Centre et du Nord seront également exploités. Trois circuits sont d’ores et déjà en place du 6 au 9 mai, puis du 21 au 24 mai et à partir du 15 août.



Saigontourist ouvrira en juin son bureau de représentation à l’hôtel Saigon - Kim Liên, situé dans le centre de la ville de Vinh, province de Nghê An, afin de stimuler l’activité touristique nationale et internationale dans la zone. Cette agence s’engage également à aider Nghê An à se doter d’une représentation avantageuse pour les événements promotionnels, dont le festival du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et la foire internationale du tourisme ITE - Hô Chi Minh-Ville.



Amélioration de la qualité de la main-d’œuvre

Saigontourist organise le circuit "Retour aux sources" dans le village natal de l’Oncle Hô pour une délégation de Hô Chi Minh-Ville. Photo: Saigontourist/CVN



Par ailleurs, Saigontourist a mis en place un écran LED dans la zone de Kim Liên, village natal du Président Hô Chi Minh, afin de retranscrire le plus fidèlement possible son œuvre via les récits de sa vie et les images marquantes de son parcours. Lier la personne de l’illustre révolutionnaire vietnamien à sa province natale est également un bon moyen de la faire connaitre en dehors des frontières nationales et donc d’exciter la curiosité des éventuels visiteurs étrangers.



Particulièrement, Saigontourist a chargé son École de tourisme et d’hôtellerie (STHC) ainsi que ses unités membres de continuer à soutenir et ouvrir des formations professionnelles et touristiques pour les futurs employés de la province de Nghê An. Il privilégiera le recrutement de ressources humaines qualifiées issues des écoles de la province, conformément à la stratégie de développement du voyagiste et du secteur de la formation. Cela est d’autant plus facile pour l’entreprise qu’elle accueille déjà un grand nombre d’étudiants dans ce domaine à l’occasion de leur stage. - CVN/VNA