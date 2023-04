Touristes à la plage de Ky Co, ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre). Photo: VNA

Binh Dinh (VNA) - La cérémonie de signature d’un accord de coopération en matière de développement touristique pour la période 2023-2025 entre le groupe Saigontourist et la province de Binh Dinh (Centre) s’est récemment tenue dans la ville de Quy Nhon.

“La signature de l’accord vise à promouvoir la coopération entre Saigontourist et Binh Dinh en matière de développement de produits et de services touristiques, de marketing, d’organisation d’événements, de formation des ressources humaines et d’accompagnement de l’industrie touristique, créant un moteur pour le développement socio-économique de la province de Binh Dinh”, a déclaré Pham Huy Binh, président du Conseil des membres de Saigontourist.

“C’est également une opportunité pour Saigontourist de continuer à élargir ses activités commerciales à Binh Dinh. Le groupe est toujours intéressé par ce marché qui dispose de nombreux atouts et d’un grand potentiel”, a-t-il ajouté.

Selon l’accord, les deux parties mettront en œuvre conjointement des activités de coopération et de conseil pour développer des stratégies, des planifications et des plans à long, moyen et court termes dans le domaine du tourisme, pour créer de nouveaux produits et services à Binh Dinh.

Elles renforceront leur coopération dans la promotion du tourisme dans le pays et à l’étranger, dans l’organisation d’événements touristiques, culturels et culinaires, dans la formation des ressources humaines pour l’industrie du tourisme de Binh Dinh et dans d’autres domaines spécifiques convenus par les deux parties.

Développement à long terme

Le groupe Saigontourist aura pour mission de renforcer les échanges et la coopération avec les unités et les partenaires de Binh Dinh, en vue d’investir dans la création de nouveaux produits et services touristiques, reliant les localités de la province pour développer le tourisme, exploiter les ressources locales et attirer des visiteurs.

En matière de formation, Saigontourist travaillera avec son école d’hôtellerie-restauration et ses unités membres pour collaborer avec les écoles et les centres de Binh Dinh, en vue de former une main-d’œuvre compétente et professionnelle, créer des conditions permettant aux étudiants locaux de participer à des stages et des formations, en donnant la priorité au recrutement de ressources humaines formées en fonction des besoins de développement du groupe.

Pour le marketing et la promotion, Saigontourist dispose d’un réseau de centaines d’hôtels, resorts, restaurants, voyagistes, parcs d’attractions, écoles de formation en tourisme, espaces d’expositions, conférences, séminaires, golfs, et télévision par câble. Il peut ainsi organiser et participer chaque année à des dizaines d’événements nationaux et internationaux de grande envergure sur les marchés internationaux, reliés à des milliers de grands partenaires mondiaux. Le groupe pourra également consulter les autorités de Binh Dinh en vue d’organiser des événements de marketing et de communication à grande échelle.

Au cours de la période de 2023 à 2025, Binh Dinh appliquera des politiques spécifiques pour créer des conditions favorables à Saigontourist dans le processus d’investissement, de recherche et de développement de produits et programmes touristiques au niveau local.

En outre, cette localité donnera la priorité à l’utilisation des produits touristiques, des itinéraires nationaux et internationaux organisés par l’agence de voyage Saigontourist Travel basée à Quy Nhon, ainsi qu’à d’autres services proposés par les hôtels, les centres de villégiature, les restaurants et les zones de divertissement du groupe. -CVN/VNA