Hai Duong (VNA) - Située sur le lac d’An Duong, district de Thanh Miên, province de Hai Duong, l’île aux aigrettes de Chi Lang Nam est un site écotouristique abritant des milliers d’oiseaux.

Touristes visitant l’île aux aigrettes de Chi Lang Nam à Hai Duong (Nord). Photo: CVN

D’une superficie de 67 ha, Chi Lang Nam est le refuge pour 16.000 aigrettes, 6.000 hérons bihoreaux et plusieurs espèces rares comme chouettes, hérons cendrés, marouettes, martins-pêcheurs, becs-ouverts, entre autres.Le lac d’An Duong possède de nombreuses espèces aquatiques. Selon les scientifiques, c’est une réserve naturelle avec une biodiversité exceptionnelle. Les rangées de bambou sont devenues le refuge de myriades d’oiseaux d’eau. C’est à l’automne, les touristes peuvent admirer les aigrettes. Ces dernières nichent de septembre à avril.Si les voyageurs souhaitent les observer, il faudra se lever tôt ou venir en fin d’après-midi. C’est l’heure du retour des oiseaux. Le battement de leurs ailes brise le calme du lac. Les échassiers parties en quête de nourriture reviennent au nid pour y déposer leurs trouvailles.Cette île constitue le point de convergence de presque toutes les espèces d’oiseaux et de poissons au Vietnam. Les visiteurs profitent de l’espace vert et de la région rurale. Ici, ils peuvent contempler de beaux oiseaux en liberté lors de virées en barque le long du lac. La fatigue disparaît et les touristes ne peuvent que se réjouir du train de vie paisible de la population locale. Ils profitent de la quiétude du lac, contemplent le ciel et les paysages rustiques.Développer l’écotourismeLe ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a classé en juillet 2014 l’île aux aigrettes de Chi Lang Nam en tant que vestige national contribuant à la richesse des valeurs culturelles de la communauté. L’occasion d’attirer les investissements pour faire de cette île une destination touristique attrayante. Par ailleurs, il est nécessaire de développer un tourisme durable avec les sites de Hai Duong et l’ensemble du pays.