Ninh Binh, 12 juin (VNA) – À 120 km au sud-ouest de Hanoï se trouve le Parc national de Cuc Phuong qui présente une beauté naturelle unique. Il a d’ailleurs été récompensé par les World Travel Awards en tant que premier Parc national d’Asie (Asia’s Leading National Park en anglais).

Parc national de Cuc Phuong. Photo: VNA Parc national de Cuc Phuong. Photo: VNA

Créé en 1962, le Parc national de Cuc Phuong, dans la province de Ninh Binh (Nord), est une forêt tropicale. Il s’étend sur plus 22.400 ha et abrite bon nombre d’espèces végétales (environ 2.200) et animales (une centaine d’espèces de reptiles et d’amphibiens, 135 mammifères, plus de 300 d’oiseaux, près de 2.000 une soixantaine d’espèces de poissons).



Certaines d’entre elles figurent dans le Livre Rouge du Vietnam, et de l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN).



Une espèce rare qui n’existe plus ailleurs dans le monde vit même à Cuc Phuong. Il s’agit des singes "Langur" (Trachypithecus delacouri). Voilà pourquoi le langur a été choisi comme son symbole.



Ce site porte un soin tout particulier à la préservation des espèces et des ressources naturelles, en plus de promouvoir des valeurs culturelles. Pour toutes ces raisons, il attire de nombreux touristes tant vietnamiens qu’étrangers.



Une large gamme d’activités



Le meilleur moment pour s’y rendre est la saison sèche d’octobre à avril. Vous pouvez même prolonger jusqu’au mois de mai. À cette période, vous pourrez voir un nombre impressionnant de papillons, véritablement féerique ! Après le mois de mai et jusqu’en septembre, explorer le parc devient très difficile, voire impossible à cause des pluies diluviennes qui s’abattent sur la région.



Le musée de Cuc Phuong est une destination de prédilection des visiteurs. Source: CVN

Cuc Phuong offre aux visiteurs une large gamme d’activités en raison de sa biodiversité, de ses paysages exceptionnels et de sa richesse naturelle et culturelle. Le site accueille de nombreux randonneurs et familles surtout le week-end.



Les activités proposées sont nombreuses : marche ou vélo dans la forêt luxuriante, observation de la faune de nuit, découverte de la vie de la communauté ethnique locale, visite du centre de sauvetage des primates en danger, celui d'éducation et de protection des carnivores et des pangolins au Vietnam. Les touristes peuvent y admirer l'arbre cho chi (Parashorea chinensis) millénaire, ou faire du kayak…

"À l’occasion de mon voyage à Ninh Binh, j’ai visité le parc. Cette randonnée pendant le week-end était une véritable bouffée d’air frais, une manière de s’évader des tracas quotidiens et de simplement profiter de moments de détente", raconte Thu Nguyên, une touriste venue de Hô Chi Minh-Ville.



Une forêt vierge à explorer



Afin de protéger la biodiversité, le comité de gestion du parc mène plusieurs actions : protection de la forêt et préservation de la biodiversité, recherches scientifiques, coopération internationale en termes de protection et d’éducation environnementale liée à l’écotourisme.