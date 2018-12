Sa Pa est classée dans le Top des meilleures destinations touristiques en 2019. Photo : NDEL

Hanoï (VNA) - Le magazine National Geographic a classé le bourg de Sa Pa dans la liste des plus attrayantes destinations du monde 2019 en terme de culture, de traditions et de couleurs multicolores des ethnies.Sa Pa, notamment le parc national Hoàng Liên, est l'une des premières destinations du monde de 2019, a été écrit dans le magazine National Geographic. Sa Pa est à plus de 300 kilomètres de Hanoi, la plupart de cette région du Nord-Ouest reste sauvage et isolée.Les visiteurs peuvent longer la piste autour du parc national de Hoàng Liên et de la vallée de Muong Hoa, puis se loger dans les homestays (gîtes) aux villages des Mông, des Dao rouges, des Tày, des Giay et d’autres groupes d’ethnies, a ajouté Nat Geo.Cet article a également citél’unique Resort Topas Ecolodge qui a attiré les visiteurs étrangers grâce à la piscine donnant sur le parc national de HoàngLiên. D’après Nat Geo, il s’agit d’une destination où les visiteurs peuvent découvrir la culture, les langues et les traditions abondantes des ethnies minoritaires à Sa Pa. - CPV/VNA