Lao Cai, 3 mai (VNA)- La ville de Sa Pa, dans la province montagneuse de Lao Cai (Nord), a accueilli 98.000 visiteurs pendant les quatre jours de congés à l’occasion du 47e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale ( 30 avril) et de la Journée internationale des travailleurs (1er mai), a rapporté le département local de la Culture et de l'Information.

Des visiteurs à Sapa. Photo : VNA

Il s'agit d'une augmentation de 122% par rapport aux congés de 2019 (période de pointe du tourisme à Sa Pa), ainsi que de croissances de 755 et 225% par rapport à la même période de respectivement 2020 et 2021, a indiqué la source, ajoutant que le revenu total des activités touristiques est estimé à 295 milliards de dongs (12,8 millions de dollars).

La directrice du département, Hoang Thi Vuong, a déclaré que le taux d'occupation des chambres à Sa Pa a atteint 60 à 98%, se concentrant sur le haut de gamme.

Toutes les installations ont garanti les mesures de prévention et de contrôle du COVID-19, et assuré les conditions de sécurité, d'ordre et de prévention des incendies et des explosions, a-t-elle souligné, lors de l'évaluation de la préparation des sites touristiques et de loisirs pour recevoir les vacanciers avec de nombreux produits attractifs à des prix raisonnables.

Reine des montagnes et porte d’entrée pour découvrir les ethnies minoritaires et les paysages somptueux du Nord-Ouest, le bourg de Sa Pa est réputé pour ses paysages magnifiques et la richesse culturelle de ses ethnies minoritaires. C’est vraiment une destination idéale pour ceux qui aiment la nature et, notamment, pour les amateurs de randonnée pédestre.

Sa Pa a conservé toute sa beauté sauvage, et compte de nombreuses merveilles naturelles comme Thac Bac (chutes d’Argent), Câu Mây (pont de Rotin), Hàm Rông (Mont de la mâchoire du Dragon), Mont Fansipan (3.143 m d’altitude), surnommé le "toit de l’Indochine". Les rizières en terrasses accrochées aux versants pentus qui déclinent toutes les gammes de verts sont l’une de ses attractions majeures.- VNA