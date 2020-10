Moscou (VNA) – L’administration d’Oudmourtie (Russie) présentera les potentialités d’exportation et d’investissement de la région aux entreprises et agences vietnamiennes lors d’un webinaire prévu le 17 novembre, a-t-elle fait savoir dans un communiqué de presse.



Elle a tenu en haute estime le potentiel de coopération avec le Vietnam. Le webinaire, intitulé «Udmurtia Calling », fait partie d’une série d’événements similaires qui ont été déjà organisés en Allemagne et en Italie.



Le communiqué de presse a souligné que le Vietnam est l’un des marchés potentiels pour les produits alimentaires, boissons, matières premières agricoles, produits chimiques et produits de l’industrie légère de l’Oudmourtie.



Lors du webinaire, les autorités de l’Oudmourtie sélectionneront des partenaires vietnamiens pour assister à des événements B2B (Business-to-Business) avec leurs entreprises, qui se tiendront en novembre et décembre prochains.



Les entreprises désirant participer à ces évènements peuvent s’inscrire sur le site Web madeinudmurtia.ru avant le 20 octobre. – VNA